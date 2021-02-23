UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Dinamo Zagreb - Krasnodar...

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Dinamo Zagreb - Krasnodar arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücalesini yönetecek.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1986 yılında İzmir Selçuk'ta dünyaya gelmiştir. Makedon kökenli olan Halil Umut Meler evlidir. Eşi de kendisi gibi İzmirlidir. Ailesi Selçuk'ta yaşamaktadır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Bu dönemde hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiştir. Halil Umut Meler 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

DİĞER

AVRUPA LİGİ HABERLERİ