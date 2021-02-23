23 Şubat 2021, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Dinamo Zagreb - Krasnodar...

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'in başarılı hakemlerinden , - arasında oynanacak rövanş mücadelesinde görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, - arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücalesini yönetecek.

KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1986 yılında İzmir 'ta dünyaya gelmiştir. kökenli olan Halil Umut Meler evlidir. Eşi de kendisi gibi İzmirlidir. Ailesi Selçuk'ta yaşamaktadır. Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Bu dönemde hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten - maçıyla ilk maçını yönetmiştir. Halil Umut Meler 2017'den beri kokartı takmaktadır.

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