06 Ağustos 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Kopenhag 3-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Başakşehir Avrupa'ya veda etti
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

son 16 turu maçında temsilcimiz Başakşehir, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile Başakşehir, Parken Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ilk maçı 1-0 kazanan turuncu-lacivertliler, rakibine 3-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Ev sahibi takıma çeyrek finali getiren golleri 4 ve 53. dakikalarda Jonas Wind ve 62. dakikada Rasmus Falk kaydetti.

Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan Varela'nın ortasında altıpas önünde Jonas Wind'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada Biel'in pasıyla topla buluşan Jonas Wind'ın, ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

24. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası dışından 'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

39. dakikada sol kanattan Visca'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Caiçara'nın şutu kaleyi bulmadı.

52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada top 'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada beyaz noktanın başına gelen Jonas Wind topu ağlara yolladı. 2-0

62. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ceza sahasına sokulan Rasmus Falk'ın şutunda top filelerle buluştu. 3-0

85. dakikada ceza sahası sağ çaprazından 'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

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