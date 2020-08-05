UEFA Avrupa Ligi: Kopenhag 3-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "Temsil ettiğimiz bir bayrak vardı, buna yakışır şekilde oynayamadık." dedi.