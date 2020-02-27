UEFA Avrupa Ligi: Celtic 1-3 Kopenhag | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Kopenhag, 1-1'in rövanşında Celtic'i deplasmanda 3-1 yenerek son 16'ya kaldı. Danimarka temsilcisine galibiyeti getiren goller Santos, Biel ve N'Doye'dan gelirken, İskoçya ekibinin tek golünü Edouard (p) kaydetti.
İskoçya devi Celtic, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, ilk maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldığı mücadeleni rövanşında 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Kopanheg, zorlu deplasmanından 3-1'lik bir skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.
Kopenhag'a turu getiren gollerini 51. dakikada Michael Santos, 85. dakikada Pep Biel ve 88. dakikada Dame N'Doye kaydetti. Tura veda eden Celtic'in tek golünü ise 83. dakikada Odsonne Edouard penaltıdan attı.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.
Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak.
Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
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