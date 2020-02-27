28 Şubat 2020, Cuma
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63. dakikada Oliviera'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçen Ajax, turu getirecek üçüncü golü bulamayınca Getafe deplasman golü avantajıyla UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi: Ajax 2-1 Getafe | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Getafe, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Ajax'a 2-1 yenilmesine rağmen son 16'ya yükseldi. Ajax'ın golleri Danilo ve Eiting'den gelirken, Getafe'nin tek golünü Mata kaydetti.
Amsterdam'daki Johan Crujff Arena'da oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Juan Mata'yla 5. dakikada öne geçen Getafe'ye Ajax 10. dakikada Danilo'yla karşılık verdi.
63. dakikada Oliviera'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçen Ajax, turu getirecek üçüncü golü bulamayınca Getafe deplasman golü avantajıyla UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı.
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