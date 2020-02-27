28 Şubat 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Ajax 2-1 Getafe | MAÇ SONUCU

Getafe Babel'li Ajax'ı eledi
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Getafe, 2-0 kazandığı maçın rövanşında 'a 2-1 yenilmesine rağmen son 16'ya yükseldi. Ajax'ın golleri Danilo ve Eiting'den gelirken, Getafe'nin tek golünü Mata kaydetti.

Amsterdam'daki Johan Crujff Arena'da oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada 'yla 5. dakikada öne geçen Getafe'ye 10. dakikada Danilo'yla karşılık verdi.

63. dakikada Oliviera'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçen Ajax, turu getirecek üçüncü golü bulamayınca Getafe deplasman golü avantajıyla Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı.

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