20 Şubat 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

MAÇ SONUCU l Club Brugge 1-1 Manchester United

United Belçika'dan avantajla döndü!
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 20.02.2020

son 32 turu ilk maçında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı ve rövanş için avantajı elde etti.

son 32 turu ilk karşılaşmasında ekibi , temsilcisi 'ı konuk etti.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Brugge, 15. dakikada Emmanuel Dennis ile öne geçti. Manchester United, cevabı 36. dakikada Anthony Martial ile verdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı.

Manchester United'da yeni transfer Bruno Fernandes, 81. dakikada Diogo Dalot'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu maçın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü İngiltere'de 'da oynanacak.

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