02 Ekim 2019, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Basel Trabzonspor maçına hazır

Basel Trabzonspor maçına hazır
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın 'a konuk olacak temsilcisi Basel, hazırlıklarını tamamladı.

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Marcel Koller yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.

-Basel karşılaşması yarın saat 22.00'de başlayacak.

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