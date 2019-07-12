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Griezmann'ı resmen Barcelona'da
Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 Giriş Tarihi: 12.07.2019
Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, önümüzdeki sezon Barcelona forması giyecek. Oyuncunun avukatı gerekli işlemleri yapmak üzere La Liga ofisine geldi. Resman açıklanan transferde Griezmann, Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Transferi uzun zamandır gündemde olan Fransız yıldız Antoine Griezmann, Barcelona'ya transfer oldu.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre oyuncunun avukatı, yıldız ismin serbest kalma bedeli olan 120 milyon Euro'luk ödeme için La Liga ofisine gelirken görüntülendi. Bu olay sonrası Barcelona da transferi resmen açıkladı.
Atletico Madrid'de geçirdiği başarılı sezonların ardından kulübüne veda eden Fransız orta saha oyuncusu, Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.
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