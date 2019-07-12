12 Temmuz 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

Griezmann'ı resmen Barcelona'da

Griezmann Barcelona'da
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 Giriş Tarihi: 12.07.2019

'in Fransız yıldızı , önümüzdeki sezon forması giyecek. Oyuncunun avukatı gerekli işlemleri yapmak üzere ofisine geldi. Resman açıklanan transferde Griezmann, Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferi uzun zamandır gündemde olan Fransız yıldız , 'ya oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre oyuncunun avukatı, yıldız ismin serbest kalma bedeli olan 120 milyon Euro'luk ödeme için ofisine gelirken görüntülendi. Bu olay sonrası Barcelona da transferi resmen açıkladı.

Atletico Madrid'de geçirdiği başarılı sezonların ardından kulübüne veda eden Fransız orta saha oyuncusu, Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

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