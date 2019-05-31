31 Mayıs 2019, Cuma
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Chelsea'ye Avrupa Ligi'nde final maçı sonrası veda eden Eden Hazard'ın yeni durağı Real Madrid oldu. İspanyol kulübü 3 Haziran'da Belçikalı futbolcuyu kadroya kattığını resmen duyuracak.
Rennes, Torino'dan kiraladığı M'Baye Niang'ın satın alma opsiyonunu kullanarak 15 milyon euro'ya transfer etti. Bu sezon 43 müsabakaya çıkan yıldız santrfor; 14 gol atıp, 4 asist yaptı.
Chelsea’den rekorlu kupa
Giriş Tarihi: 31.05.2019
Chelsea, 2009-10 sezonunda ismi UEFA Avrupa Ligi olarak değiştirilen organizasyonu namağlup şekilde kazanan ilk takım oldu.
Maviler, Avrupa'da 6'ıncı kupasını aldı. Olivier Giroud attığı 11 golle, bir İngiliz takımıyla Avrupa'da en çok gol atan futbolcu oldu. İspanya ile Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Pedro kulüp kariyerinde Devler Ligi, UEFA Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa Ligi'ni de kazanan tarihteki ilk futbolcu oldu. 36 golle rekor kıran Chelsea, 12 kez ile en çok maç kazanan takım oldu.
Chelsea'ye Avrupa Ligi'nde final maçı sonrası veda eden Eden Hazard'ın yeni durağı Real Madrid oldu. İspanyol kulübü 3 Haziran'da Belçikalı futbolcuyu kadroya kattığını resmen duyuracak.
Rennes, Torino'dan kiraladığı M'Baye Niang'ın satın alma opsiyonunu kullanarak 15 milyon euro'ya transfer etti. Bu sezon 43 müsabakaya çıkan yıldız santrfor; 14 gol atıp, 4 asist yaptı.
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