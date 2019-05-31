31 Mayıs 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

Chelsea’den rekorlu kupa

Chelsea’den rekorlu kupa
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 31.05.2019

, 2009-10 sezonunda ismi olarak değiştirilen organizasyonu namağlup şekilde kazanan ilk takım oldu.

Maviler, Avrupa'da 6'ıncı kupasını aldı. attığı 11 golle, bir İngiliz takımıyla Avrupa'da en çok gol atan futbolcu oldu. ile , Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Pedro kulüp kariyerinde Devler Ligi, , Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra 'ni de kazanan tarihteki ilk futbolcu oldu. 36 golle rekor kıran , 12 kez ile en çok maç kazanan takım oldu.

Chelsea'ye Avrupa Ligi'nde final maçı sonrası veda eden Eden Hazard'ın yeni durağı oldu. İspanyol kulübü 3 Haziran'da Belçikalı futbolcuyu kadroya kattığını resmen duyuracak.

Rennes, Torino'dan kiraladığı M'Baye Niang'ın satın alma opsiyonunu kullanarak 15 milyon euro'ya transfer etti. Bu sezon 43 müsabakaya çıkan yıldız santrfor; 14 gol atıp, 4 asist yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumlar�� okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Şampiyon Chelsea! Şampiyon Chelsea!
Şampiyon Chelsea! Şampiyon Chelsea!
Final maçı öncesi kriz! İdmanı terk etti Final maçı öncesi kriz! İdmanı terk etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör