06 Mart 2019, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 06.03.2019

'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Sevilla () - Slavia Prag (Çekya)

20.55 (Hırvatistan) - (Portekiz)

20.55 () - Inter ()

20.55 Zenit () - Villarreal (İspanya)

20.55 Rennes (Fransa) - ()

23.00 (İngiltere) - (Ukrayna)

23.00 (İtalya) - Salzburg ()

23.00 (İspanya) - (Rusya)



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