UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)
20.55 Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)
20.55 Rennes (Fransa) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
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