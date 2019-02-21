UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalan ilk 8 takım belli oldu. Zenit'e deplasmanda 3-1 yenilen temsilcimiz Fenerbahçe kupaya veda ederken, gecenin sürprizine Salzburg imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan ilk 8 takım belli oldu. Dün tur atlayan Sevilladışında bugün de Zenit, Arsenal, Dinamo Zagreb, Napoli, Eintracht Frankfurt, Salzburg, Valencia, Villarreal bir üst tura yükselen takımlar oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu rövanşında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına 4. dakikada Magomed Ozdoev, 37. ve 76. dakikalarda Sardar Azmoun'un golleriyle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü, 43. dakikada Mehmet Topal kaydetti.
İlk maçını 1-0 kaybeden İngiltere temsilcisi Arsenal ise konuk ettiği Belarus ekibi BATE'yi 4. dakikada Zakhar Volkov (kendi kalesine), 39. dakikada Shkodran Mustafi ve 60. dakikada Sokratis Papastathopoulos'un ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Arsenal'de Mesut Özil, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.
İsviçre'nin Zürih takımını ilk maçta 3-1'le geçen İtalya temsilcisi Napoli de evinde oynadığı rövanş müsabakasını 43. dakikada Simone Verdi ve 75. dakikada Adam Ounas'ın golleriyle 2-0 kazanarak son 16 takım arasına kaldı.
Zenit, Arsenal ve Napoli'nin yanı sıra Villarreal, Valencia, Eintracht Frankfurt, Salzburg ve Dinamo Zagreb adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:
Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus): 3-0 (0-1)
Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1 (1-0)
Zenit (Rusya)-Fenerbahçe: 3-1 (0-1)
Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya): 1-0 (2-0)
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-1 (2-2)
Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre): 2-0 (3-1)
Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 4-0 (1-2)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0 (1-2)
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