Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırladı.
Çekişmeli maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla Onvo Antalyaspor oldu.
Konuk ekibin galibiyet golleri 22. dakikada Brian Samudio, 39. dakikada Sander van de Streek ve 86. dakikada Ramzi Safouri'den geldi.
Atakaş Hatayspor'ın sayılarını ise 30. dakikada Bilal Boutobba ve 64. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.
Bu sonuçla Onvo Antalyaspor 25 puanla 13. sıraya yükseldi. Atakaş Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.