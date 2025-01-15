Emre Belözoğlu imzayı attı! Alex için dikkat çeken sözler

Son dakika spor haberi: Onvo Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Akdeniz ekibinin eski teknik direktörü ve Fenerbahçe'den takım arkadaşı Alex de Souza ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için imza töreni düzenledi. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Belözoğlu için düzenlenen törende Başkan Sinan Boztepe de hazır bulundu.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"ANTALYASPOR'U EN İYİ YERE GETİRECEĞİZ"

"Büyük Antalyaspor camiası, taraftarı öncelikle onlara ilk söz olarak elimizden geleni yapacağımızı ve onları mutlu edeceğimize söz vererek başlamak istiyorum. Antalyaspor'u en iyi yere getireceğimize inanıyorum."

"ALEX İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

"Alex ile telefonda görüştüm. Bugün yüz yüze görüşeceğiz. Çok hızlı gelişti süreç. Birçok takımla ilgili fikirlerimiz vardı. Antalyaspor da bunlardan biriydi. Buraya gelirken detaylı bir şekilde incelemeden bu noktaya gelmezdim. Önümüzde bazı sıkıntılar olabilir ama mevcut kadroyla da takımın daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Transfer daha sonra konuşulacak bir konu olabilir bizim için."

"ALEX'E ELEŞTİRİM OLMAZ"

"Alex, benim çok yakın ve birlikte oynadığım biri. Çok değer verdiğim birisi. Benim için hep değerli kalacak. Teknik direktörlük farklı bir serüven. Futbolculuktan daha zor. İstediği oyunu oturtması için teknik direktörlerin birçok parametre var. Hiçbir zaman benden önceki teknik direktörlere eleştirel bakmadım. Elinden geleni yaptı, futbolcular da öyle. Ayrılıklar olabiliyor, doğal süreçler. Benim söyleyebileceğim daha güçlü bir oyun. Elimizdeki güce göre küçük dokunuşlarla, ilk yarı toplanan puanın minimum 8-9-10 puan üzerine çıkmamız gerekiyor."