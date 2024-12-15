Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti ve mücadeleyi 2-0'lık galibiyetle tamamladı.
Maçın ikinci yarısında ise sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.
Antalyasporlu Van de Streek'in şutunda top, bir güvenlik görevlisinin oturduğu tabureyi kırdı.
İŞTE O İLGİNÇ ANLAR:
😅 'Sahalarda ender görülen olay' cümlesinin karşılığı... 🪑 Van de Streek'in çektiği şut, güvenlik görevlisinin oturduğu taburenin kırılmasına sebep oldu! #ANTvKAY #beINSPORTS pic.twitter.com/7jaHuhWBOw— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 15, 2024