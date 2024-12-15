Süper Lig'de ender görülen anlar! Van de Streek'in şutu tabureyi kırdı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibinin 2-0 galip ayrıldığı maçın ikinci yarısında Antalyasporlu Van de Streek'in çektiği şut, güvenlik görevlisinin oturduğu taburenin kırılmasına sebep oldu. İşte o anlar...