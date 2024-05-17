Bitexen Antalyaspor - Yukatel Adana Demirspor CANLI İZLE (Bitexen Antalyaspor - Yukatel Adana Demirspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bitexen Antalyaspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Antalyaspor A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2024- 20:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024- 20:21