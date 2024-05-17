Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın açılış maçında Bitexen Antalyaspor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
BİTEXEN ANTALYASPOR - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:
Bitexen Antalyaspor: Leite, Mert, Amar, Veysel, Güray, Kaluzinski, Saric, Assombalonga, Safuri, Larsson, Buksa.
Yukatel Adana Demirspor: Shah, İsmail, Gravillon, Dorukhan, Burak, Atal, Tayfun, Maestro, Michut, Nabil, Mendoza.
ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bitexen Antalyaspor - Yukatel Adana Demirspor maçı 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ve beIN Connect'te canlı olarak ekrana geliyor.