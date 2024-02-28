Bitexen Antalyaspor'dan açıklama: Diğer takımların ‘meze’ edildiği bir ortamda...

Bitexen Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Başkan Sinan Boztepe'nin Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesi sonrası tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, futbolda adalet istediklerini ifade ettiler. İşte detaylar...

Bitexen Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Başkan Sinan Boztepe'nin Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesi sonrası tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, futbolda adalet istediklerini ifade ettiler.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Başkanımız Sinan Boztepe'nin arkasında olduğumuzu buradan açıkça ifade ederiz. Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlar karşısında diğer takımların 'meze' edildiği bir ortamda camiamızın sımsıkı sarılarak birlik ve beraberlik örneği göstermesi gereken günler yaşıyoruz. Bu noktada camiamızı bugünden başlayarak, 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması da dâhil olmak üzere kulübümüze yakışan tepkiyi vermeye davet ediyoruz.