Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Antalyaspor erteleme maçında kozlarını paylaştı.
Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Antalyaspor'un galibiyet sayısı 19. dakikada Bahadır Öztürk'ten geldi.
Böylelikle teknik direktör Sergen Yalçın 2. maçında galibiyetle tanışmış oldu.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 28 puanla 8. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 15 puanla 19. sırada kaldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel (Dk. 46 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 65 Emre Taşdemir), Halil Akbunar (Dk. 77 Thuram), Erencan Yardımcı
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 88 Ufuk Akyol), Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi (Dk. 79 Larsson), Safuri (Dk. 63 Milosevic), Erdoğan Yeşilyurt, Buksa
Gol: Dk. 19 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Bünyamin Balcı, Dk. 52 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 66 Erdal Rakip, Dk. 77 Leite (Bitexen Antalyaspor) Dk. 90+1 Midtsjö, Dk. 90+5 Sequeira (Siltaş Yapı Pendikspor)