Siltaş Yapı Pendikspor 0-1 Bitexen Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Sergen Yalçın 3 puanla tanıştı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. hafta erteleme maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla konuk takım oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Antalyaspor A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2024- 19:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024- 19:59