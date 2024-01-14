Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Kritik mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Trabzonspor'da Trezeguet, Pepe, Onuachu, Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: LEITE, BAHADIR, BÜNYAMIN, GÜRAY, ÖMER, UFUK, SARIC, ERDOĞAN, BUKSA, SAFURI, BYTYQI

TRABZONSPOR: UĞURCAN, MEHMET, BANIYA, BENKOVIC, EREN, BERAT, MENDY, BAKASETAS, VISCA, FOUNTAS, ENIS

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.