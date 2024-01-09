Sergen Yalçın'dan galibiyet sözleri!

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Oyuncularımın ikinci yarıda gösterdikleri mücadele ve agresifliği de beni sevindirdi. Müsabaka oynayarak oyunu geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Antalyaspor A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2024- 20:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024- 20:30