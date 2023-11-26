Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Bitexen Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİTEXEN ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.
BİTEXEN ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Benhur, Olawoyin, Zeqiri, Minchev.