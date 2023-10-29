Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Antalyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Akdeniz temsilcisi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı.

Maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibinin galibiyet sayısı 16. dakikada Dario Saric'ten geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 12 yaptı ve 12. sıraya yükseldi. RAMS Başakşehir ise 8 puanla 17. sırada kaldı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 62 Bahadır Öztürk), Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric (Dk. 90 Kaluzinski), Jehezkel (Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt), Bytyqi (Dk. 62 Larsson) , Safuri (Dk. 69 Van de Streek) , Buksa

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Lima, Deniz Türüç , Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Onur Ergün), Pelkas (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Aleksic (Dk. 77 Serdar Gürler), Dennis (Dk. 66 Keny), Figueiredo (Dk. 66 Piatek)

Gol: Dk. 16 Saric (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Veysel Sarı, Dk. 72 Van de Streek, Dk. 90+6 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 25 Pelkas, Dk. 32 Opoku, Dk. 54 Deniz Türüç, Dk. 83 Ousseynou Ba, Dk. 87 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir)