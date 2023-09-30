İstanbulspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.
Zorlu müsabakayı 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Adam Buksa kaydetti. İstanbulspor'un tek golü Valon Ethemi'den geldi.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 9'a yükseltti. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Murat Altan
İstanbuspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 46), Losshaj (Rroca dk. 70), Muammer Sarıkaya (Eslem Öztürk dk. 88), Ethemi (Jackson dk. 88), Mamadou (Sambissa dk. 78), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alp Arda, Vorobjovas, Vefa Temel, İzzet Topatar
Teknik Sorumlu: Olcay Demir
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Erdoğan Yeşilyurt dk. 70), Larsson (Bytqi dk. 70), Streek (Bahadır Öztürk dk. 84), Buksa (Assombalonga dk. 90+2)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Safuri, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Holtmann
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Ethemi (dk. 26) (İstanbulspor), Buksa (dk. 50 ve 60) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Erdal Rakip, Assombalonga, Güray Vural (Antalyaspor), Muammer Sarıkaya, Jackson (İstanbulspor)