Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor ve Başakşehir kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Antalyaspor ile Başakşehir, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Başakşehir maçı 14 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.