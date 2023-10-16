Antalyasporlu Naldo'nun acı günü!

Süper Lig ekibi Antalyaspor forması giyen Naldo'nun oğlu Davi, geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alınmıştı. Akdeniz ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada minik Davi'nin vefat ettiğini duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.