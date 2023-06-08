Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçtiğimiz yaz 1.9 milyon Euro'ya Haji Wright'ı transfer etmişti.

Bu sezon Akdeniz temsilcisinde 29 maça çıkan ABD'li golcü 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

7 MİLYON POUND'LUK TEKLİF

Football Insider'ın haberine göre; 25 yaşındaki golcüye İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'ın talip olduğu öğrenilirken, 7 milyon Pound'u (yaklaşık 8.1 milyon Euro) gözden çıkardığı iddia edildi.

HAJI WRIGHT KİMDİR?

Haji Wright, 27 Mart 1998'de ABD'nin Los Angeles eyaletinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımı LA Galaxy Academy'de başladı.

Mart 2016'da Schalke'nin U19'una imza atan Wright, 2017 yazında A takıma yükseldi.

Sırasıyla Sandhausen, Schalke II, VVV Venlo ve SönderjyskE'de forma giydikten sonra 2022 yazında Antalyaspor'a 1.88 milyon Euro'ya transfer oldu.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan ABD'li santrforun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...