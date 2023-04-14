Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta müsabakasında Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Akdeniz derbisine sahne olan mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Antalyaspor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Çekişmeli müsabakada kazanan taraf 3-1'lik skorla Antalyaspor oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 27'de Doğukan Sinik, 39'da Ndao ve 85'te Bertuğ Yıldırım kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 21. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi. Öte yandan konuk takımda Umut Güneş 82. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Antalyaspor 32 puanla 10. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 32 puanla 12. sırada kaldı.