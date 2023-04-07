Alfons Groenendijk Konyaspor-Antalyaspor maçı sonrası konuştu! "Kazanmayı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Konyaspor maçı sonrası konuştu. Groenendijk aldıkları beraberliğin kendileri açısından iyi bir sonuç olduğunu ifade ederek, "Puana ihtiyacımız olan bir dönemde 1 puanla yetinmek durumunda kaldık" dedi.