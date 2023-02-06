Antalyaspor'dan depremzedelere destek!

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem sonrası spor camiasından depremzedelere destek sürüyor. Antalyaspor Kulübü yapılan açıklamada 10 tır ile deprem bölgesine yardım yapacak.

Antalyaspor Kulübü, AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere Antalyaspor Store depolarında bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk ve battaniye gibi ürünlerin 10 TIR'la depremzedelere ulaştıracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, deprem felaketinden etkilenen yurttaşlarımızın yaralarını sarmak üzere çalışmalara başlamıştır.

AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere Antalyaspor Store depolarımızda bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır.

Yönetimimizin yanı sıra Antalyaspor sevdalıları ve 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği'nin işbirliği ile toplanan 10 TIR yardım, afet bölgesine ulaştırılmak üzere hazırlanmaktadır. Deprem bölgelerine bireysel olarak yardım ulaştırmak isteyen taraftarlarımız: Muratpaşa Meltem Mahallesi, 3802 Sokak, No:4 adresinde yer alan Hasan Subaşı Tesislerimize yardımlarını iletebilirler."