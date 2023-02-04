Süper Lig'in 23. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kazandıklarının altını çizdi.

Altın değerinde bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını kaydeden Groedendijk, "Takımımı tebrik ediyorum. Tek hedef 3 puandı, amacımız oydu, buna ulaştık. Bu tip maçlarda önemli olan 3 puandır. Burada oynamak istediğimiz oyun mantalitesini sahaya yansıtamadık. Fredy attı, 3 puan geldi. Nasıl oldu bu akşam kazandık, bilmiyorum. Detaylı şekilde cevabını kendime veremediğimi düşünüyorum. Sahada sadece mücadele, azim, hırs vardı. İstediklerimizi oyuna yansıtamadık. Skor hanesine bir gol attık. Bu 3 puan bize özgüven ve galibiyet serisinin başlangıcı olacaktır. Gol yemeden kazanmak ayrıca önemliydi" diye konuştu.

Groenendijk, sakat oyuncuların gelmesiyle iki günlük iznin ardından daha iyi bir şekilde Kasımpaşa maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.