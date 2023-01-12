Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni gelmedi, geri geldi." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, "Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin" açıklaması yapıldı.
🦂 ''Yeni gelmedi, geri geldi.''— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 12, 2023
📌 Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin @dogukansinik #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/1yqGUyZBrC