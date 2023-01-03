Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, Golü bulduk ama gücümüz yetmedi" dedi.

İşte o sözler...

"İlk yarıda istediğimiz futbolu sahaya yansıttık. İlk defa bu sistemde oynadık,bizim için farklıydı. Oyuncularım maçta ellerinden geleni yaptılar. Cesurca önde bastık. Gayet iyi bir ilk yarı çıkardık. İkinci yarıda Fenerbahçe oyuna daha çok hakim oldu. Bunu bekliyorduk. Zor bir zemindi. Fenerbahçe uzun toplarla oynamaya başladı, bunu biliyorduk ve sonuç olarak gücümüz yetmedi. Fiziksel açıdan 15 dakikalık bölümde alanları kapatamadık. Fenerbahçe de çok iyi takım. 2-1'den sonra oyuna ortak olduk demeyelim ama havada bir gol kokusu vardı. Golü de bulduk, yetmedi.

Bugün bu sahada pas yapmak bizim için çok çok zor olurdu. Ankaragücü maçında bunun sıkıntısını yaşadık. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız için ve zemin de elvermediği için geriden pasla çıkmak istemedik. Gayet başarılıydık ama yetmedi."