Antalyaspor'dan müthiş seri! 13 maçtır yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Akdeniz temsilcisi bu maçlardan 8 galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı.