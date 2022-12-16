Antalyaspor'dan sergilediği futbolla göz dolduran Haji Wright, Dünya Kupası'nda da ABD ile oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcu için Avrupa'nın birçok takımı Antalyaspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte son detaylar...

Serie A'da Merih Demiral'ın da formasını terlettiği Atalanta, Süper Lig'den ses getirecek bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Sezona iyi bir giriş yapan ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışında geri düşen Merih Demiral'ın takımı, bu transferle yeniden zirveye yaklaşma hedefinde.

MERİH DEMİRAL'IN YANINA FLAŞ TRANSFER

Merih Demiral'ı 20 milyon euro bedelle transfer eden Atalanta, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Serie A ekipleri transferde son dönemde rotasını son dönemde Süper Lig'e kırarken, Atalanta da bu furyaya katılan ekiplerden oldu. Merih Demiral'ı kadrosunda bulunduran İtalyan temsilcisi, yolu Türkiye'den geçmiş bir ismi daha transfer etmeye hazırlanıyor.



ATALANTA 10 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMAK ZORUNDA

Atalanta'nın hedefi ise Antalyasporlu Haji Wright. 1,5 senedir Akdeniz ekibinde forma giyen ABD'li forvet, birçok Avrupa kulübünün hedefi olmuş durumda. Bu takımların başında ise Atalanta geliyor. Oyuncu için Antalyaspor'un istediği rakam ise tam 10 milyon euro.

KULÜP TARİHİNİN REKORU KIRILACAK

Öte yandan Antalyaspor başarılı golcüyü bu rakama satması durumunda kulüp tarihinin rekorunu açık ara kırmış olacak. Kırmızı-Beyazlıların en yüksek bedelli transfer satışı ise 4 milyon euro ile Doğukan Sinik.

47 MAÇTA 27 GOLE KATKI

2021-22 sezonunda SönderjyskE'den kiralanan Haji Wright'ın bonservisi sezon başında 1,88 milyon euro karşılığında alınmıştı. 1.93 boyuna rağmen sürati ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken 24 yaşındaki forvet, Akdeniz ekibiyle çıktığı toplam 47 maçta 24 gol, 3 asistlik performans sergiledi.