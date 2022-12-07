Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürüyor. Antalyaspor, İtalya Serie A devi Napoli'yi ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Napoli maçı saat kaçta? Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Antalyaspor - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Antalyaspor ile Napoli hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Napoli maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.