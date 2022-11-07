Süper Lig'in kuvvetli ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 9 Kasım Çarşamba günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor’u konuk edecek. Zorlu mücadele öncese Akdeniz takımı hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 9 Kasım Çarşamba günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı.

Diğer futbolcular da futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada çalıştı.

Pas ve taktiksel ağırlıklı idman, futbol sorumlusu Şahin'in de yer aldığı dar alan oyunuyla sona erdi.

Akdeniz ekibi, kupa mücadelesinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.