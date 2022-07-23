Bochum - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Bochum, Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bochum - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Bochum ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bochum - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Antalyaspor maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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