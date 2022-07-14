Antalyaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Burdur'da hazırlık kampını sürdürüyor. Antalyaspor ile Bodrumspor hazırlık maçında karşı kaşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Bodrumspor maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.