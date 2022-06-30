Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Almanya 2'nci Ligi ekiplerinden Werder Bremen'den ayrılan 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Ömer Toprak ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Toprak basın toplantısında, Antalyaspor ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ve yeni bir maceraya başladığını kaydetti. Toprak, futbol sorumlusu Nuri Şahin'e çok güvendiğini de sözlerine ekledi.

Süper Lig'de geçen sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon takviyelerini sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip iç transferde takım kaptanı Hakan Özmert, dış transferde ise İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal ve Göztepe'den Soner Aydoğdu'nun ardından defansa da takviye yaptı. Antalyaspor, milli takımda da forma giyen ve Almanya 2'nci Ligi ekiplerinden Werder Bremen'den ayrılan tecrübeli defans oyuncusu Ömer Toprak ile doldurdu. Fraport TAV Antalyaspor, Ömer Toprak için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlerken, törene Asbaşkan Emrah Çelik katıldı.



ÇELİK: İNŞALLAH ANTALYASPOR İÇİN FAYDALI OLUR

Ömer Toprak ile 2 yılık sözleşme imzaladıklarını belirten Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, Toprak'ın futbol sorumlusu Nuri Şahin'in talimatları doğrultusunda alındığını söyledi. Çelik, "Ömer Toprak, futbol sorumlumuz Nuri Şahin ile beraber Almanya'da Borussia Dortmund ve Werder Bremen'de futbol oynadı. 2 yıllık sözleşme imzalayacağız. 27 kez A Milli futbol takımımızın formasını giydi. İnşallah bundan sonraki süreçte Antalyaspor için faydalı olur. Transfer sürecimizde Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu'nun ardından üçüncü bir Türk oyuncu ile anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki transferlerimizde inşallah hayırlı olur" dedi.

TOPRAK: BENİM İÇİN YENİ BİR MACERA

Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Ömer Toprak, transferde emeği olanların hepsine teşekkür etti. Toprak, "Beni herkes çok istedi. Son 2 gündür Antalya'dayım ve doğru karar olduğunu düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendi ülkemde futbol oynamak istiyorum. Bu benim için yeni bir macera. Hedeflerim büyük ve saha içinde ve dışında tecrübelerimi takım arkadaşlarıma iletmek istiyorum. Antalyaspor'u daha iyi bir yere getirmek istiyorum" diye konuştu.

"DEĞİŞİK BİR YAŞAM TARZI OLACAK"

Almanya dışında ilk kez oynayacak olmasının kendisini korkutup korkutmadığıyla ilgili gelen soruya Toprak, "Korkutmuyor. Tabi ki ister istemez benim için değişik bir yaşam tarzı olacak ve lig olacak. Benim buna adapte olmam lazım. Kendime güveniyorum. Futbol sorumlusu Nuri Şahin'i ve bir kaç oyuncuyu tanıyorum. Çalışacağız ve iyi olacağını düşünüyorum" diye cevap verdi.

"NURİ ŞAHİN'E ÇOK GÜVENİYORUM"

Futbol sorumlusu Nuri Şahin ile dördüncü kez aynı takımda oynayacaklarını ifade eden Ömer Toprak, "Saha dışında arkadaşız ve bu saatten sonra benim hocam olacak. İnsan olarak kendisini anlatmama gerek yok. Hoca olarak geçen sene kendini göstermiş biri. Antalyaspor'u hak ettiği yere getirmeyi istiyoruz. Ben hocaya çok güveniyorum" dedi.

"HOCA VE BAŞKAN ÇOK ISRAR ETTİ"

Türkiye'den kendisine teklifler olduğunu kaydeden Ömer Toprak, "Antalyaspor'da Nuri Şahin olsun, başkan olsun gelmem için ısrarcı oldular. Ben burada oynamayı istedim. Son iki gündür de buradayım. Çok profesyonel bir kulüple karşılaştım. Buradaki tesisler Almanya'da ve Avrupa'da çok bulunmaz" diye konuştu.

Antalyaspor'a karşı iyi bir hissi olduğunu da sözlerine ekleyen Ömer Toprak daha sonra kendisini 2 yıllığına bağlayan imzayı attı. İmza töreninin ardından Ömer Toprak ve Asbaşkan Emrah Çelik birlikte gazetecilere poz verdi.

ÖMER TOPRAK KARİYERİ

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya'da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti. Kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci ya��adı. Ömer Toprak, bu sezon Werder Bremen formasıyla, 21 maça çıkarken 1 gol kaydetti. A Milli takım forması altında ise 27 maça çıkan Toprak, 2 kez gol atma başarısı yakaladı.