Menemenspor'lu Kerem Paykoç'a Süper Lig'den Antalya ve Kasımpaşa kancası

Menemenspor'un genç yeteneği Kerem Paykoç'la, Süper Lig'den iki takım talip oldu. Geçtiğimiz günlerde küme düştüğü kesinleşen Menemenspor'un genç stoperi bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çekti. Antalyaspor ve Kasımpaşa, 18'lik genç stopere ilgi gösteriyor.

Antalyaspor A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 13:17 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022- 13:18