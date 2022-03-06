Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ANTALYASPOR SİVASSPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin,Veysel, Floranus, Naldo, Güray, Hakan, Doğukan, Mehmedi, Fernando, Ndao, Adriano.
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Kerem, Pedro, Max, Yatabare.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Sivasspor maçı saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.