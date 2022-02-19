Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.