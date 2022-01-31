Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, dünyaca ünlü bir yıldızı renklerine bağlamaya çok yakın. Devre arası transfer döneminin gözdelerinden olan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa'nın Türkiye temsilcisi önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın Türkiye temsilcisi Marco Kırdemir, Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun Antalyaspor'a transferi konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Radyospor'a konuşan Kırdemir, ''Costa, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Antalyaspor'la ilk görüşmemizde anlaşma sağlayamadık; çünkü Corinthians devreye girdi; oyuncunu kafası karıştı. Ama sonrasında ikinci bir görüşme yaptık. Daha olumulu. 1 buçuk yıllık sözleşme istiyor Antalyaspor'dan. Yarım dönem oynamaya sıcak bakmıyor. Walter Sabatini, Salanita'nın sportif direktörü beni aradı. Oyuncuyu istediklerini söyledi. Parma da istedi. Ama bugün Avrupa'da transferin son günü. Türkiye'de 8 Şubat'a kadar devam ediyor. Antalyaspor'un şansı daha fazla...'' dedi.