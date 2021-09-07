Son dakika transfer haberi: Enzo Crivelli Antalyaspor'da!
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiraladı. Crivelli, "Antalyaspor'a geliş amacım Başakşehir'deki ilk sezonumdaki performansımı tekrarlamak ve üstüne koyup daha büyük başarı yakalamak" ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri
Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir forması giyen 26 yaşındaki Fransız golcü Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Fraport TAV Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, "Crivelli ile birlikte Antalyaspor olarak 12'nci transferi tamamladık. Kendisini satın alma opsiyonuyla 1 sene kiraladık. Hem Crivelli hem Antalyaspor için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Altay, transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Yönetim kurulu üyesi Kerem Çankaya da futbolcuya başarı diledi.
Fransız golcü Crivelli ise Antalyaspor'da olmaktan çok mutluluk duyduğunu söyledi. Takımın başarısı için mücadele edeceğini dile getiren Crivelli, şöyle konuştu:
"Başarılı olmak istiyorum. Takıma yardımcı olup ligi en iyi sırada bitirmek için maksimum katkı sağlamak istiyorum. Geldiğim ilk andan itibaren sıcak karşılama için kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. Süper Lig'de benimle ilgilenen başka kulüpler de oldu. Diğer kulüplerden arama ya da mesaj almadım. Bu kulüpte olduğu gibi hiç bir hoca benimle temasa geçip, istekli olduğunu göstermedi. Başakşehir'de hoca ile ilgili sıkıntı yaşamadım. Başakşehir konusu 2 -3 gün öncesine kadar vardı. Şimdi Antalya'dayım. Orada çok güzel günlerim geçti, şampiyonluk yaşadım. Antalyaspor'a geliş amacım Başakşehir'deki ilk sezonumu tekrarlamak ve üstüne koyup daha büyük başarı yakalamak. Çok iyi takım ruhu yakalayıp kolektif şekilde başarı olunca benim de daha üst seviyede performansımı göreceksiniz."
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