17 Temmuz 2021, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor Houssam Eddine Ghacha'yı kadrosuna kattı!

Antalyaspor'a Cezayirli kanat! Resmen açıklandı
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 Giriş Tarihi: 17.07.2021

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, 25 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Houssam Eddine Ghacha'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" denildi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Akdeniz ekibi son olarak 25 yaşındaki Cezayirli kanat Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan transfer açıklaması şöyle:

Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.

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