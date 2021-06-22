22 Haziran 2021, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberleri: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den yabancı kuralı açıklaması! TFF'ye destek verdi...

Türkiye'yi yabancı çöplüğüne çevirmeyelim
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika haberleri... Antalyaspor'un yeni başkanı , son günlerde sıkça eleştirilen yeni yabancı kuralı hakkında konuştu. TFF'nin kararını desteklediğini belirtti. İşte Aziz Çetin'in tüm açıklamaları...

Kulübü Başkanı , "Türk futbolculara en fazla yatırım yapan kulüplerden birisiyiz. Federasyon bu kararı bu sene almadı, daha önce alındı ve ertelendi. Ertelenen karar bu sene yürürlüğe konuldu. Ben destekliyorum. 'ye geliyorsa az sayıda kalite yabancı gelsin, ligimizi yabancı çöplüğüne çevirmeyelim" dedi.

"GENÇLERE ÖNEM VERİYORUZ"

ekiplerinden Fraport TAV 'da başkan Aziz Çetin, başkanlık görevi ile ilgili duygularını aktaran başkan Çetin, "Çok onurlu ve gururlu; aynı zamanda da zor bir göreve geldiğimizin farkındayız. İnşallah başarılı olmayı planlıyoruz. Bizim devam zaten Türk futbolculara yapılan bir yatırımımız var, döneminden beri. Gençlere önem veriyoruz, çok iyi bir 'scout' ekibimiz, çok iyi bir altyapımız var. Geçen hafta alt kategorilerine 8 futbolu verdik. Buna yönelik yatırımlarımız var. Hem üreten hem satan hem de başarılı sonuçları kovalayan bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.

ANTALYASPOR BAŞKANI AZİZ ÇETİN'DEN TRANSFER MÜJDESİ

Takımın transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Aziz Çetin, " ile biliyorsunuz yollarımızı ayırdık; , ve ile yollarımızı ayırdık. Aynı zamanda kaleci ile yollarımızı ayırdık. oynayan 'i transfer ettik. Aynı zamanda 2 tane görüştüğümüz ümit milli oyuncumuz var, anlaşmak üzereyiz. Onların transferi sonrası hocamızın istediği ön bölgeye, yabancı ve yerli transferlerimize devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"TFF'NİN YABANCI OYUNCU KARARINI DESTEKLİYORUM"

TFF'nin almış olduğu yabancı kuralı kararıyla ilgili ise Çetin, "Biz zaten Türk futbolculara en fazla yatırım yapan kulüplerden birisiyiz. Federasyon bu kararı bu sene almadı, daha önce alındı ve ertelendi. Ertelenen karar bu sene yürürlüğe konuldu. Ben destekliyorum. Hem Milli Takım'ın kalitesinin yükselmesi, aynı zamanda Türk futbolcuların değerlenmesi; Türkiye'ye geliyorsa az sayıda kalite yabancı gelsin, yabancı çöplüğüne çevirmeyelim. Ben federasyonun kararını bu anlamda destekliyorum. Biz hazırlığımızı yaptık. Bizim herhangi problemimiz yok. Federasyonumuzun almış olduğu kararı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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