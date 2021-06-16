16 Haziran 2021, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da kaleci Ferhat Kaplan ile yollar ayrıldı!

Antalyaspor'da ayrılık!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Spor Toto ekiplerinden 'da, kaleci ile yollar ayrıldı. 32 yaşındaki kaleci 2016'dan bu yana kırmızı beyazlı takımın formasını giyiyordu. İşte kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri

, 5 yıldır kırmızı beyazlı takımda forma giyen kaleci ile yollarını ayırdı.

ekiplerinden Fraport TAV , kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Teşekkürler Ferhat Kaplan. Kulübümüzün formasını 5 sezondur başarıyla taşıyan Ferhat Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki taraf için hayırlı olmasını diler, Ferhat Kaplan'a bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar dileriz."

Kaleci Ferhat Kaplan, Fraport TAV Antalyaspor formasıyla 70 maçta kaleyi korudu. Bu maçlarda kalesinde 93 gol gören Ferhat Kaplan, 19 karşılaşmada da müsabakayı gol yemeden tamamladı.

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