Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da kaleci Ferhat Kaplan ile yollar ayrıldı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, kaleci Ferhat Kaplan ile yollar ayrıldı. 32 yaşındaki kaleci 2016'dan bu yana kırmızı beyazlı takımın formasını giyiyordu. İşte kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri
Fraport TAV Antalyaspor, 5 yıldır kırmızı beyazlı takımda forma giyen kaleci Ferhat Kaplan ile yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Teşekkürler Ferhat Kaplan. Kulübümüzün formasını 5 sezondur başarıyla taşıyan Ferhat Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki taraf için hayırlı olmasını diler, Ferhat Kaplan'a bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar dileriz."
Kaleci Ferhat Kaplan, Fraport TAV Antalyaspor formasıyla 70 maçta kaleyi korudu. Bu maçlarda kalesinde 93 gol gören Ferhat Kaplan, 19 karşılaşmada da müsabakayı gol yemeden tamamladı.
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