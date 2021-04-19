19 Nisan 2021, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü şoku! 3 vaka daha...

Antalyaspor'da corona virüsü şoku! 3 vaka daha...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

ekibi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 1 teknik heyet, 2 futbolcunun corona virüsü salgınına yakalandığını duyurdu.

tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda teknik ekibimizden 1 kişi ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif vakalar ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.

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