Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü şoku! 3 vaka daha...

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 1 teknik heyet, 2 futbolcunun corona virüsü salgınına yakalandığını duyurdu.

Antalyaspor tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda teknik ekibimizden 1 kişi ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif vakalar ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.

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