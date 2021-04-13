13 Nisan 2021, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da 1 pozitif vaka!

Süper Lig ekibine corona şoku!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Spor Toto ekibi 'da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

ekiplerinden 'da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

'in 35. haftasında , sahasında 'u konuk edecek.

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