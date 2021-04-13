Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da 1 pozitif vaka!
Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek.
📌 BİLGİLENDİRME— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) April 13, 2021
Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuz ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/BntHqNABmA
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