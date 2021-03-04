Antalyaspor Fenerbahçe maçında Süper Lig'deki 1000. golünü attı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Akdeniz ekibi, 12. dakikada Fredy'nin attığı golle tarihe geçti.

Antalyaspor, tecrübeli futbolcunun attığı golle Süper Lig tarihinde 1000 gole ulaştı ve bunu başaran 12. takım olarak tarihe geçti.

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