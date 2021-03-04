04 Mart 2021, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Fenerbahçe maçında Süper Lig'deki 1000. golünü attı

Antalya'dan tarihi başarı! F.Bahçe maçında...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında deplasmanına konuk olan , sarı-lacivertli takım karşısında bulduğu golle tarihinde 1000. golünü kaydetti.

'in 28. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. ekibi, 12. dakikada 'nin attığı golle tarihe geçti.

Antalyaspor, tecrübeli futbolcunun attığı golle tarihinde 1000 gole ulaştı ve bunu başaran 12. takım olarak tarihe geçti.

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