Antalyaspor cephesinden Sergen Yalçın'ın o sözlerine tepki! "Keyiften yatıyoruz"
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "Öyle atıyorlar ki kendilerini yere, sanki öldüler. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya." diye tepki göstermişti. Deneyimli teknik adamın bu sözlerine Antalyaspor cephesinden cevap geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Antalyasporlu oyunculara tepki göstermiş ve "Öyle atıyorlar ki kendilerini yere, sanki öldüler. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya." ifadelerini kullanmıştı.
Antalyaspor, deneyimli teknik adamın bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Hakan Özmert'in fotoğrafını paylaşan Akdeniz temsilcisi, "Keyfimizden yerde yatıyoruz" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Maçın son anlarında Hakan Özmert ve Josef hava topu mücadelesi sırasında Hakan Özmert yerde kalmıştı. Hakem Alper Ulusoy, 'devam' kararı verdi ve bir süre sonra oyunu durdurarak oyuncunun yanına gitti.
👏🏻 Keyfimizden yerde yatıyoruz!#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/cF0SaS8VNK— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2021
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