03 Şubat 2021, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor cephesinden Sergen Yalçın'ın o sözlerine tepki! "Keyiften yatıyoruz"

Antalyaspor cephesinden Yalçın'ın o sözlerine tepki! Keyiften yatıyoruz
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü , "Öyle atıyorlar ki kendilerini yere, sanki öldüler. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya." diye tepki göstermişti. Deneyimli teknik adamın bu sözlerine Antalyaspor cephesinden cevap geldi. İşte detaylar...

'in 23. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Beşiktaş'ın teknik direktörü , Antalyasporlu oyunculara tepki göstermiş ve "Öyle atıyorlar ki kendilerini yere, sanki öldüler. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya." ifadelerini kullanmıştı.

Antalyaspor, deneyimli teknik adamın bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

'in fotoğrafını paylaşan Akdeniz temsilcisi, "Keyfimizden yerde yatıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Maçın son anlarında Hakan Özmert ve Josef hava topu mücadelesi sırasında Hakan Özmert yerde kalmıştı. Hakem , 'devam' kararı verdi ve bir süre sonra oyunu durdurarak oyuncunun yanına gitti.


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