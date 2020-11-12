12 Kasım 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da corona şoku! 4 pozitif vaka

Bir ekip daha açıkladı! 4 Pozitif vaka...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

Son dakika haberine göre...Fraport 'da üç futbolcunun ve bir personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. İşte detaylar...

Fraport 'da üç futbolcunun ve bir personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuz ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır.

Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.

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