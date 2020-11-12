Süper Lig ekibi Antalyaspor'da corona şoku! 4 pozitif vaka

Son dakika haberine göre...Fraport TAV Antalyaspor'da üç futbolcunun ve bir personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. İşte detaylar...

Fraport TAV Antalyaspor 'da üç futbolcunun ve bir personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuz ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır.

Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.



DİĞER