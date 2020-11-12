12 Kasım 2020, Perşembe
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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.
Süper Lig ekibi Antalyaspor'da corona şoku! 4 pozitif vaka
Son dakika haberine göre...Fraport TAV Antalyaspor'da üç futbolcunun ve bir personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. İşte detaylar...
Fraport TAV Antalyaspor'da üç futbolcunun ve bir personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuz ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır.
Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.
📌 Kamuoyuna saygı ile duyurulur!#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/wIr8kiFLKu— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) November 12, 2020
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